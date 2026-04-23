Agnes Ngetich ha superato Nadia Battocletti nel ranking mondiale dei 10.000 metri, arrivando a 1.339 punti. Con questa prestazione, la atleta kenyota si è posizionata in vetta alla classifica, superando la concorrente italiana. La gara di riferimento si è svolta recentemente, contribuendo a modificare la posizione delle due atlete nel ranking internazionale. La Ngetich ha così raggiunto il miglior risultato di sempre in questa categoria.

? Cosa sapere Agnes Ngetich supera Nadia Battocletti nel ranking mondiale dei 10.000 metri con 1.339 punti.. Il primato della keniana deriva dal tempo di 28:58 registrato nella Urban Trail de Lille.. La classifica mondiale dei 10.000 metri ha subito un cambiamento radicale con il sorpasso della keniana Agnes Jebet Ngetich su Nadia Battocletti, che fino al 31 marzo scorso occupava la vetta del ranking World Athletics. L’atleta africana ha preso il comando della specialità accumulando 1.339 punti, distanziando l’azzurra di cinque lunghezze. La nuova leader mondiale ha consolidato la sua posizione grazie a una prestazione straordinaria nella Urban Trail de Lille, dove ha tagliato il traguardo con un tempo di 28:58, superando così la trentenne italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10.000 metri: Agnes Ngetich scavalca Battocletti e guida il mondo

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