Le indiscrezioni indicano che Zeudi Di Palma avrebbe partecipato a un provino segreto per un noto reality show. Secondo fonti, l'attrice avrebbe sostenuto la selezione senza che fosse ufficializzato pubblicamente. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla sua partecipazione o alla presenza di un provino, né dettagli sulla data o sulle modalità in cui si sarebbe svolto. La vicenda è al momento al centro di alcune voci di mercato.

Zeudi Di Palma avrebbe sostenuto, lontano da occhi indiscreti, un provino per L’Isola dei Famosi? Cosa emerge. Certe notizie non fanno rumore. Si muovono sottotraccia, come onde leggere che però, a un certo punto, cambiano la direzione del mare. È così che circola una voce intrigante: Zeudi Di Palma avrebbe sostenuto, lontano da occhi indiscreti, un provino per L’Isola dei Famosi. Nessun annuncio ufficiale, nessuna storia Instagram sospetta, nessun indizio plateale. Leggi anche Elettra Lamborghini commenta l‘intervista rilasciata a Belve: “faccio mea culpa.” Secondo quanto riporta Grazia Sanbruna su #MowMag: “Banijay ha dimostrato un forte interesse verso Zeudi Di Palma, ex gieffina e Miss Italia in streaming nel 2021.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zeudi Di Palma ha sostenuto un provino per un noto reality show? L’indiscrezione

Zeudi Di Palma nella storia terza streamer al mondo su Twitch

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