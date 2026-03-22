L’arrivo di Zeudi Di Palma in un noto programma Quando la rivedremo in TV

L’arrivo di Zeudi Di Palma a Belve promette qualcosa di diverso. Quando la vedremo nuovamente in TV?. Nel panorama televisivo italiano, dove le interviste spesso scorrono prevedibili come un copione già scritto, l’arrivo di Zeudi Di Palma a Belve promette qualcosa di diverso: uno scontro elegante tra due mondi, quello dell’immagine e quello della verità nuda e cruda. Al timone, come sempre, c’è Francesca Fagnani, padrona di casa di Belve, che ha fatto dell’ironia affilata e delle domande scomode il suo marchio di fabbrica. Leggi anche Il boom del podcast di Giulia Salemi: parla lei Zeudi Di Palma, conosciuta per la sua bellezza magnetica ma anche per una personalità sempre più sfaccettata, arriva a Belve in un momento cruciale della sua evoluzione pubblica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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