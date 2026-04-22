Duván Zapata, attaccante del Torino, ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo dopo un periodo di recupero. Dopo aver ricevuto un riconoscimento a Coverciano, il giocatore ha partecipato a una sessione di allenamento dedicata, segnando un passo avanti nel suo percorso di recupero. La sua presenza in campo potrebbe essere prossimamente valutata dal tecnico in vista delle prossime partite di campionato.

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© Calcionews24.com - Zapata torna a disposizione di D’Aversa? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante del Torino

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