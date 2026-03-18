Nella WWE, Tatum Paxley ha vinto una battaglia nella gabbia, ma alla fine del match è stata aggredita da Blake Monroe. La rivalità tra le due si è accesa durante l'incontro, mentre Izzi Dame, che non è mai stata una vera amica di Paxley, ha mostrato un atteggiamento manipolatore come leader del gruppo Culling. La scena si è conclusa con un’aggressione che ha lasciato tutti senza parole.

Una rivalità intensa, un altro caso di ex amiche che diventano nemiche anche se Izzi Dame non è mai stata una vera amica verso Tatum Paxley, ma ha svolto più il ruolo di manipolatrice dall’alto della sua leadership nel Culling. A Vengeance Day Tatum si è presa una bella rivincita conquistando il titolo nordamericano, mentre questa notte c’è stato spazio per il rematch e probabile ultimo atto del loro feud. L’incontro è stato il main event di NXT in onda da Houston e per l’occasione è stato scelto un match a stipulazione, uno steel cage match con possibilità di vittoria solo per schienamento o sottomissione e non per fuga dalla struttura d’acciaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tatum Paxley tionfa nella gabbia, ma a fine match viene aggredita da Blake Monroe

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