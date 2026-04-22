Weekend nella Riserva del Litorale | gli appuntamenti tra dune Villa Guglielmi e Porti imperiali

Durante il fine settimana nella Riserva del Litorale si potranno visitare le dune, la Villa Guglielmi e i porti imperiali. Sono in programma escursioni e attività culturali che coinvolgono appassionati di natura e storia. La zona sarà aperta al pubblico per consentire l’esplorazione di questi luoghi, con guide che accompagneranno i visitatori lungo i percorsi. L’evento durerà tutto il weekend e si svolgerà in diverse aree della riserva.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Un fine settimana tra natura, storia e archeologia nel cuore della Riserva del Litorale. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile sono in programma tre appuntamenti dedicati a chi ama il trekking, le passeggiate all’aria aperta e la scoperta del patrimonio naturalistico e culturale del territorio. Si parte venerdì 24 aprile, alle 18, con “Le dune di Castel Porziano”. Il punto d’incontro è fissato al III Cancello della Via Litoranea, al chilometro 6,2. L’itinerario porterà i partecipanti alla scoperta di uno dei tratti più intatti e suggestivi della Riserva, tra spiaggia, battigia e sistema dunale. L’escursione durerà circa tre ore e sarà guidata dal dottor Simone Ceccobelli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ai Porti Imperiali una passeggiata nella storia per bambini e ragazzi senza barriereFiumicino, 8 aprile 2026 – “È pensiero comune, che l’arte nella sua accezione più ampia, debba essere alla portata di tutti, superando barriere... Leggi anche: Litorale, l'allarme: tra erosione e stabilimenti balneari le dune sono scomparse Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riserva del Litorale Romano, allarme delle associazioni: appello al Ministero per evitare la paralisi; Laboratori creativi per piccoli artisti al Vintage Market; Estate, il litorale laziale punta a registrare il tutto esaurito; Weekend in natura a Roma e Litorale: sagre, parchi e visite guidate. Weekend nella Riserva del Litorale: gli appuntamenti tra dune, Villa Guglielmi e Porti imperialiFiumicino, 22 aprile 2026 – Un fine settimana tra natura, storia e archeologia nel cuore della Riserva del Litorale. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile sono in programma tre appuntamenti dedicati a ch ... ilfaroonline.it Picnic alla Riserva Naturale Statale del Litorale RomanoUn picnic per festeggiare i 30 anni dalla istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che tutela gran parte del territorio del Comune di Fiumicino e che da oltre un decennio resiste ... romatoday.it #riservalitoraleromano @LipuODV @WWFitalia @Legambiente @fai e #italianostra scrivono al @MASE_IT per evitare la paralisi della Riserva. x.com Pic-Nic per festeggiare i 30 anni della Riserva del Litorale Romano - facebook.com facebook