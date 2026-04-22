Wec Imola | ecco com' è andata la prima gara dell' anno

La prima gara del Mondiale Endurance si è svolta sulla pista di Imola, dopo il rinvio dell’appuntamento in Qatar. Durante il weekend, sono state registrate oltre 92 mila presenze tra spettatori e partecipanti. La manifestazione ha attirato un grande pubblico, confermando l’interesse per questa gara inaugurale della stagione. La competizione ha coinvolto numerose squadre e piloti provenienti da diverse nazioni.

Il debutto stagionale del Mondiale Endurance (Wec) sulla pista di Imola, dopo il rinvio della gara in Qatar, ha visto oltre 92 mila presenze nel corso del weekend, testimonianza del successo di questo campionato. Toyota ha battuto Ferrari nel corso della gara di sei ore: ecco com'è andato il fine settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wec Imola: ecco com'è andata la prima gara dell'anno Notizie correlate WEC, prima volta in gara a Imola per la GenesisL’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola accoglie il debutto assoluto di Genesis Magma Racing nel mondo delle corse. WEC, posticipata la 1812km del Qatar. Prima gara a ImolaACO e FIA hanno comunicato il rinvio della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship in programma nel weekend del 26-28... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: TEST COLLETTIVO FIA WEC COLORATO DI ROSSO: A IMOLA LA FERRARI PIAZZA LE SUE TRE VETTURE NELLE PRIME TRE POSIZIONI; WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Imola; Programma del Wec 2026 all’Autodromo di Imola. Attese 100mila persone; Wec 2026, 6 Ore di Imola: orari tv e diretta streaming. WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di ImolaL'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà i test del Prologo e la gara inaugurale della stagione 2026 della massima serie di durata: vediamo quali sono gli orari delle attività in pista e come seguirle ... it.motorsport.com WEC. Imola si tinge di rosso, ma trionfa il Giappone: Toyota gela la Ferrari davanti a 90.000 tifosiUn Autodromo di Imola gremito da record accoglie il debutto stagionale del WEC. La Ferrari accarezza il sogno con la pole di Giovinazzi, ma la strategia Toyota è implacabile: ecco cosa è successo alla ... automoto.it WEC | Analisi 6 Ore Imola: le chiavi del successo Toyota sulla Ferrari e l’incognita BOP #WEC #6HImola #Toyota #Ferrari x.com #WEC | 6h di Imola 2026, le dichiarazioni di Victor Martins: “Le Mans sarà speciale per me, cercherò di godermela” Victor Martins ha fatto una scelta coraggiosa: lasciare le Feeder Series per approdare nel magico mondo del WEC. E lo ha fatto con un brand - facebook.com facebook