Webinar gratuito con Davide Patron e Trinity College London | Engaging Students in the Scroll Era – A Conversation with the Next Generation

Students today can scroll for hours — but struggle to speak for two minutes. Come sta evolvendo l’insegnamento dell’inglese in un mondo fatto di contenuti veloci e attenzione sempre più frammentata? Il 5 maggio alle ore 17.00 Trinity College London organizza una live conversation per parlarne con Davide Patron, content creator e insegnante di inglese. . L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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