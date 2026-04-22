Vuole più giorni di malattia il suo dottore gli dice di no | lo picchia in ambulatorio a Trento

Un medico in un ambulatorio di Trento è stato aggredito da un paziente che chiedeva più giorni di malattia. Quando il professionista ha rifiutato la richiesta, l’uomo ha perso il controllo e lo ha colpito, interrompendo le attività di visita. L’episodio si è verificato nel corso di una consultazione, con il medico che ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.