Vlahovi? due ostacoli importanti ma per il Milan vanno sorpassati

Da pianetamilan.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci di mercato riguardanti Dusan Vlahovic tornano a circolare con insistenza, collegandolo al Milan. La trattativa presenta due principali ostacoli che il club rossonero dovrà affrontare e superare per portarlo in squadra. Per ora, si tratta di indiscrezioni che continuano a fare pressione sull’ambiente, mentre si attendono sviluppi su questa possibile operazione.

Vlahovic torna di moda per il calciomercato del Milan: oggi la notizia di come i rossoneri ci siano ancora (insieme al Bayern Monaco), nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus. L'attaccante serbo resta in scadenza di contratto e può firmare con chi vuole. Certo il discorso economico resta molto importante: il contratto in scadenza dell'ex Fiorentina vale 12 milioni di euro a stagione. Una cifra elevata per chiunque in Italia, anche visto il rendimento recente di Vlahovic e gli infortunio. Il serbo ha giocato solo 14 partite in Serie A con 3 gol e un assist, saltando 16 partite per il grave infortunio agli adduttori, mentre ha saltato le sfide recenti contro l'Atalanta e il Bologna per un problema al polpaccio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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