Milan la pista Vlahovic resta viva | rinuncia a Mateta e ostacoli economici

Il mercato di gennaio si è chiuso senza l’arrivo di un nuovo centravanti per il Milan. La società non ha fatto acquisti, ma continua a pensare a Vlahovic per l’estate. Nel frattempo, ha deciso di rinunciare a Mateta e di affrontare alcuni ostacoli economici. L’obiettivo resta di rafforzare l’attacco, anche se le trattative non sono ancora definitive.

Il Milan ha chiuso il mercato invernale senza un nuovo centravanti, ma con un'idea già proiettata verso l'estate. La decisione di rinunciare a Jean-Philippe Mateta nell'ultimo giorno di trattative ha lasciato aperto un vuoto offensivo che la dirigenza rossonera sa di dover colmare nei prossimi mesi. La trattativa con il Crystal Palace si è infatti arenata dopo le valutazioni mediche, che hanno espresso perplessità sulle condizioni del ginocchio dell'attaccante, inducendo il club a fermarsi prima della firma. La scelta, maturata nelle ultime ore di mercato, ha portato Massimiliano Allegri a proseguire la stagione con le risorse già a disposizione.

