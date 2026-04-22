Viterbo caccia i morosi | 12.000 notifiche per risanare il bilancio

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Viterbo ha inviato più di 12.000 notifiche relative a imposte patrimoniali e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di recuperare crediti e migliorare la situazione finanziaria. L’operazione riguarda cittadini e aziende che devono pagamenti pendenti, con l’intento di risanare il bilancio comunale. Le notifiche sono state distribuite in diverse zone della città e riguardano vari tipi di tributi.

Il Comune di Viterbo ha avviato una massiccia operazione di recupero crediti che coinvolge oltre 12.000 notifiche tra imposte patrimoniali e gestione dei rifiuti. Durante l'ultima seduta della commissione Bilancio, l'assessora Angiani ha presentato i dati relativi al rendiconto 2025, evidenziando come la macchina amministrativa stia puntando con decisione verso il risanamento delle casse comunali attraverso l'accertamento di mancati pagamenti e dichiarazioni errate. Il bilancio dei mancati versa .🔗 Leggi su Ameve.eu

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