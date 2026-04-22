Viterbo caccia i morosi | 12.000 notifiche per risanare il bilancio

Il Comune di Viterbo ha inviato più di 12.000 notifiche relative a imposte patrimoniali e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di recuperare crediti e migliorare la situazione finanziaria. L’operazione riguarda cittadini e aziende che devono pagamenti pendenti, con l’intento di risanare il bilancio comunale. Le notifiche sono state distribuite in diverse zone della città e riguardano vari tipi di tributi.

Il Comune di Viterbo ha avviato una massiccia operazione di recupero crediti che coinvolge oltre 12.000 notifiche tra imposte patrimoniali e gestione dei rifiuti. Durante l'ultima seduta della commissione Bilancio, l'assessora Angiani ha presentato i dati relativi al rendiconto 2025, evidenziando come la macchina amministrativa stia puntando con decisione verso il risanamento delle casse comunali attraverso l'accertamento di mancati pagamenti e dichiarazioni errate. Il bilancio dei mancati versa .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo caccia i morosi: 12.000 notifiche per risanare il bilancio Notizie correlate Leggi anche: La salute delle casse comunali di Viterbo: "Recuperati 2 milioni di euro dai morosi, bilancio solido e positivo" Notifiche android trasformano la barra delle notifiche in hub di produttivitàil controllo rapido delle azioni su android rappresenta una leva essenziale per migliorare la produttività quotidiana.