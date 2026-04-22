Villa Flaviana | bonifica rifiuti al via ma allarme per gli uccelli

Le ruspe sono entrate nell’area di Villa Flaviana, nel quadrante sud est di Roma, per iniziare la bonifica dei rifiuti accumulati. La procedura, che coinvolge l’intervento di mezzi pesanti, mira a rimuovere i materiali depositati nell’area. Tuttavia, la presenza dei rifiuti ha sollevato preoccupazioni per la fauna locale, in particolare per gli uccelli che abitano la zona. La bonifica è stata avviata dopo un periodo di attesa e segnalazioni da parte delle autorità.

Le ruspe sono finalmente entrate nell'area di Villa Flaviana, nel quadrante sud est di Roma, per dare il via alla bonifica dei rifiuti accumulati. L'intervento, iniziato lo scorso 16 aprile 2026, mira a liberare il perimetro dell'area verde, ma la tempistica ha immediatamente sollevato critiche per il rischio di disturbare la fauna locale durante la stagione della nidificazione. Per anni, quella zona è rimasta bloccata in un limbo di degrado e promesse mancate. La scarpata che delimita l'area ha .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Flaviana: bonifica rifiuti al via, ma allarme per gli uccelli Notizie correlate Leggi anche: Villa Flaviana, a Cinecittà le ruspe arrivano nel periodo di nidificazione: "Progetto giusto, tempistica sbagliata" Leggi anche: Migranti, ma in volo . Passeggiate sul colle per vedere gli uccelli in arrivo dall’Africa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Villa Flaviana, arrivano le ruspe e migliaia di alberi nell'ex favela di Cinecittà; Villa Flaviana, a Cinecittà le ruspe arrivano nel periodo di nidificazione: Progetto giusto, tempistica sbagliata; Attraversamenti pedonali rialzati, a Cinecittà est i primi due: Puntiamo a farne 50 nel municipio; Viale Carso: eliminati 200 metri quadrati di asfalto per il corridoio verde che avvicina Monte Mario al Tevere. Roma, finalmente al via la bonifica di Villa Flaviana, ma le ruspe arrivano proprio nel periodo di nidificazioneRoma, bonifica e riforestazione a Cinecittà Est: lavori partiti il 16 aprile, polemica aperta sulla nidificazione ... greenme.it Villa Flaviana, a Cinecittà le ruspe arrivano nel periodo di nidificazione: Progetto giusto, tempistica sbagliataL’arrivo delle ruspe in pieno periodo di nidificazione ha infatti comportato la distruzione di habitat fondamentali per migliaia di uccelli, rettili e piccoli mammiferi, proprio nella fase più delica ... romatoday.it A Cinecittà Est sono iniziati i lavori nell’area verde di Villa Flaviana, proprio mentre la primavera è già inoltrata. Questa zona del quadrante sud est di Roma è rimasta a lungo ferma tra degrado e rifiuti. Da qualche giorno, però, sono arrivati i mezzi e la bonifica - facebook.com facebook Villa Flaviana, a Cinecittà le ruspe arrivano nel periodo di nidificazione: "Progetto giusto, tempistica sbagliata" ift.tt/6fVbD8O x.com