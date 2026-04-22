Negli ultimi tempi, la diffusione di video in risoluzione 4K ha incontrato difficoltà legali legate ai brevetti. Alcuni produttori di hardware hanno deciso di ridurre le funzionalità dei loro dispositivi a causa dei costi associati alla gestione di numerosi brevetti nel settore. Questa situazione sta influenzando la capacità di fruizione di contenuti ad alta definizione su alcuni computer moderni.

La fruizione di contenuti video ad altissima risoluzione sta affrontando un ostacolo imprevisto: una complessa ragnatela di costi legati ai brevetti che spinge alcuni produttori di hardware a limitare le funzionalità dei propri dispositivi. Mentre la qualità visiva dovrebbe dipendere esclusivamente dalle capacità tecniche, la realtà del mercato vede giganti come HP e Dell decidere di disattivare il supporto al codec HEVC su laptop dotati di processori Intel e AMD, pur essendo questi in grado di gestire il segnale senza problemi tecnici. Il cuore della questione risiede nell’efficienza del codec HEVC, noto anche come H.265. Questo standard permette di ridurre il flusso di dati necessario fino al 50% rispetto al precedente AVCH.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Video 4K in pericolo: la guerra dei brevetti blocca i PC moderni

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