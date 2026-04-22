Vicenza scoperta frode da 4 milioni di euro su crediti d’imposta Superbonus | due denunciati

A Vicenza, due persone sono state denunciate dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto una frode che coinvolge crediti d’imposta legati al Superbonus 110%. Gli accertamenti hanno evidenziato false attestazioni che hanno portato a un danno di circa 4 milioni di euro. L’indagine ha portato alla luce un sistema di pratiche illecite volte a ottenere in modo fraudolento benefici fiscali.

False attestazioni per giovarsi del crediti d’imposta legati al superbonus 110% per 4 milioni di euro. È quanto emerge da un’indagine portata avanti dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, e in seno alle azioni di contrasto alle frodi in materia di spesa pubblica e nella tutela delle risorse dello Stato. Le indagini, portate avanti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa, come sottolinea la Guardia di Finanza di un comunicato «hanno fatto emergere un sistema ideato da un professionista, denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato, con la collaborazione di un architetto indagato per false attestazioni nelle asseverazioni tecniche».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Vicenza, scoperta frode da 4 milioni di euro su crediti d’imposta Superbonus: due denunciati Notizie correlate Nuova truffa sul superbonus edilizio scoperta dalla Finanza, crediti d'imposta indebiti per quasi due milioni di euroLe indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Patti e coordinate dalla procura del comprensorio hanno portato alla denuncia di cinque... Frode per il superbonus, crediti d'imposta inesistenti: un arresto, dieci indagati e sequestri per 12 milioniLe accuse sono omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bassano (VI), scoperta frode milionaria su crediti d'imposta legati al Superbonus; Vicenza: Scoperta frode milionaria in materia di superbonus 110%. Sequestrati beni per oltre 2.200.000 euro; Superbonus 110% Bassano, frode milionaria scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza: sequestri per 2,2 milioni; Superbonus 110%, frode milionaria nel Vicentino: sequestri per oltre 2,2 milioni di euro. Bassano (VI), scoperta frode milionaria su crediti d'imposta legati al SuperbonusOperazione gestita dalla Guardia di Finanza. Indagato un ingegnere: per incassare i rimborsi, avrebbe presentato la documentazione per lavori mai eseguiti ... rainews.it Frode Superbonus 110% a Vicenza: sequestri per 2,2 milioni di euroScoperta a Vicenza una frode sul Superbonus 110%: sequestrati beni per circa 2,2 milioni di euro. vicenzareport.it "Con il mio obiettivo cerco di catturare l'anima del centro Storico di Vicenza attraverso i riflessi e gli - facebook.com facebook Venerdì sarò all’Auditorium dei Carmini di Vicenza per partecipare all’evento sulla sanità pubblica organizzato dallo SPI CGIL Vicenza, che ringrazio per avermi invitato. Vi aspetto! x.com