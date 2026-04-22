Viareggio Elly Schlein in piazza | musica e politica per il 25 aprile

Venerdì 24 aprile, nella piazza Motto e Palmerini di Viareggio, si svolgerà un evento che unisce musica e impegno politico in occasione del 25 aprile. La manifestazione è prevista come momento di celebrazione civile, con la partecipazione di una figura politica di rilievo. La piazza si trasformerà in un punto di ritrovo per cittadini e rappresentanti istituzionali, pronti a condividere un momento di commemorazione e confronto.

Venerdì 24 aprile, la piazza Motto e Palmerini a Viareggio diventerà il fulcro di un incontro che intreccia celebrazione civile e strategia politica locale. Tra le 18:00 e le 20:00, l’iniziativa denominata Aspettando il 25 aprile vedrà la partecipazione della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, in un appuntamento che si inserisce nel clima che precede la Festa della Liberazione. L’evento, che si svolge nello spazio adiacente al Museo della Marineria, unirà momenti di socialità, come un aperitivo aperto alla cittadinanza, alla musica dal vivo portata da un gruppo di giovani musicisti locali creati specificamente per l’occasione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, Elly Schlein in piazza: musica e politica per il 25 aprile Notizie correlate Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di CasapoundSant’Anna di Stazzema, 9 aprile 2026 – Alle celebrazioni per l'81/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25... Che lavoro faceva Elly Schlein prima della politica? Dal cinema ai documentariOggi Elly Schlein è uno dei volti più riconoscibili della politica nazionale, alla guida del Partito Democratico e protagonista del dibattito... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Arriva la Schlein, paese blindato. Celebrazioni del 25 anche on line; Elly di lotta e Schlein di governo ma non è detto che il giochino regga. Viareggio si prepara al 25 aprile: anche Elly Schlein in piazza per MaineriUn appuntamento già annunciato tra musica dal vivo, aperitivo e partecipazione pubblica che adesso acquista ulteriore rilievo politico: venerdì (24 aprile), a Viareggio, all’iniziativa Aspettando il ... luccaindiretta.it Emiliano, il ritorno da pm e la telefonata di Elly Schlein: Ti sono vicina. Mistero sulla sedeEntro il 27 aprile, secondo le disposizioni del Csm, l’ex governatore dovrà comunicare la procura da lui scelta: si parla di Benevento, Avellino o Santa Maria ... bari.repubblica.it Floris a Conte: "Se Elly Schlein vincesse le primarie, la voterebbe" #dimartedì x.com Dopo aver sentito l’intervento di Elly Schlein al raduno progressista di Barcellona, la voglio ringraziare. Perché il suo intervento pieno di retorica fa capire ancora una volta la distinzione tra chi parla, lei, e chi invece sta facendo, Fratelli d'Italia Fratelli d'It - facebook.com facebook