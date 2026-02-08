Sport e servizi il nuovo volto di viale Marconi

Viale Marconi si trasforma. La zona, tra Castrocaro e Terra del Sole, diventa sempre più un punto di riferimento per chi vive nel Comune termale. È facile da raggiungere e ha parcheggi a sufficienza, perfetti per ospitare nuovi servizi e attività sportive. Il cambiamento punta a migliorare la vita quotidiana dei residenti, rendendo più semplice l’accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno.

"Una zona baricentrica fra i centri abitati di Castrocaro Terme e Terra del Sole, facilmente raggiungibile e ben servita da parcheggi: dunque il luogo ideale per insediare e ammodernare gran parte dei servizi destinati ai residenti del Comune termale". Il sindaco Francesco Billi introduce così il piano di sviluppo della parte centrale di viale Marconi, dal Municipio al Polo Scolastico, che in pochi anni dovrebbe rinnovarsi, secondo la visione strategica dell'Amministrazione Comunale, per organizzare in maniera funzionale le attività di interesse pubblico. "Tutto in 500 metri: pochi minuti a piedi.

