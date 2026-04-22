Viaggio nella Valsesia perduta alla Fondazione Faraggiana

Giovedì 23 aprile alle 18, nella sede della Fondazione Faraggiana, si terrà la presentazione del libro “Valsesia Antica & Medioevale”. L’opera, realizzata con attenzione ai dettagli storici, si propone di ricostruire la storia della Valsesia in epoche antiche e medievali. L’evento vedrà la partecipazione di autori e studiosi che illustreranno il contenuto del volume e il lavoro di ricerca svolto.

Il fascino della storia locale torna protagonista nel cuore di Novara. Giovedì 23 aprile, alle ore 18, la suggestiva cornice della Fondazione Faraggiana ospiterà la presentazione del volume “Valsesia Antica & Medioevale”, un’opera che si propone di ricostruire con rigore scientifico e passione.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Novara: “Sinfonia Fantastica” al Faraggiana, viaggio teatrale nell’essenza del tempo e della vita.Novara si prepara ad accogliere giovedì 19 febbraio, alle ore 21, una nuova produzione teatrale: “Sinfonia Fantastica” di Lucilla Giagnoni, autrice e... Al Faraggiana "Lo Schiaccianoci": la fiaba oltre la tradizione nella nuova produzione di Novara Junior EnsembleLa magia del Natale e il fascino del repertorio classico tornano a calcare il palcoscenico novarese, ma con una prospettiva differente.