Novara | Sinfonia Fantastica al Faraggiana viaggio teatrale nell’essenza del tempo e della vita

Il Teatro Faraggiana di Novara ospita “Sinfonia Fantastica”, uno spettacolo di Lucilla Giagnoni che affronta il tema del tempo e della vita. La rappresentazione, in anteprima nazionale, coinvolge il pubblico con un racconto teatrale che unisce musica e narrazione. La regista ha scelto di usare immagini di repertorio e frammenti di storie personali per creare un viaggio emozionale. La scena si anima di luci e suoni che accompagnano gli spettatori nel cuore di un’esperienza sensoriale intensa. Lo spettacolo si terrà questa sera alle 21.00.

Novara, il Teatro Faraggiana ospita "Sinfonia Fantastica" di Lucilla Giagnoni in anteprima nazionale. Novara si prepara ad accogliere giovedì 19 febbraio, alle ore 21, una nuova produzione teatrale: "Sinfonia Fantastica" di Lucilla Giagnoni, autrice e interprete dello spettacolo. L'evento, in scena al Teatro Faraggiana, rappresenta un'importante tappa della stagione "Chiodi Storti" e offre al pubblico una riflessione intima sull'esistenza e il passare del tempo. Un Viaggio Introspettivo nell'Essenza della Vita. "Sinfonia Fantastica" nasce come un'esplorazione artistica delle profondità dell'esperienza umana, un racconto che si fa portavoce di un'epoca di transizione e riscoperta.