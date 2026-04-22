Viaggio fra ’Palazzi storici e antiche famiglie’ con Margherita Manfredi

Un nuovo libro esplora il passato di Lerici, concentrandosi sui palazzi storici e le famiglie nobili che li hanno abitati. Attraverso le sue pagine, vengono raccontate le vicende e le caratteristiche delle strutture antiche della città. La narrazione si concentra sulle testimonianze architettoniche e sui ricordi delle famiglie che hanno lasciato tracce nel tempo. La pubblicazione si inserisce in un viaggio tra storia e patrimonio locale.

Le pietre di Lerici tornano a parlare attraverso le pagine di un’opera che scava nel passato nobiliare e architettonico di Lerici. Il nuovo volume di Margherita Manfredi, intitolato ‘Palazzi storici lericini e antiche famiglie’ (edito da Impressum), si presenta come una bussola per orientarsi tra i tesori nascosti dietro le facciate monumentali che si affacciano sul Golfo dei Poeti. Non si tratta solo di una catalogazione edilizia, ma di un’indagine che intreccia le strutture in pietra alle biografie di chi le ha abitate. L’occasione per approfondire questo studio è fissata per domani alle 17, quando la sala consiliare del Comune di Lerici aprirà le porte per un incontro promosso dalla Società marittima di mutuo soccorso, dall’Università delle tre età e dal Circolo culturale La Rotonda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio fra ’Palazzi storici e antiche famiglie’ con Margherita Manfredi Notizie correlate Leggi anche: Ravenna svela i suoi tesori: 3 palazzi storici aperti nel 2026. Fuorisalone 2026, l'edizione dei record: 1.850 eventi e palazzi storici apertiDall'ex ospedale militare ai capolavori di Zaha Hadid: ecco come cambia il volto di Milano dal 20 al 26 aprile con quasi 2.