Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 22 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni di traffico e eventuali disservizi lungo le principali arterie della regione. Gli utenti possono consultare gli aggiornamenti per pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali rallentamenti o deviazioni in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione rallentata a causa investimento di un animale nei pressi di Chiusi ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio e veniamo al traffico sulla A1 Firenze Roma per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra Ponzano e Magliano Sabina verso Firenze cute residue anche sul Raccordo Anulare tra le uscite casse e Salaria su entrambe le carreggiate qui a seguito di un veicolo in panne da poco rimosso E numerosi sono i cantieri notturni attivi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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