Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino, alle 7:25, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disagi, mantenendo gli utenti aggiornati sulle condizioni delle strade e delle arterie principali. La comunicazione viene diffusa attraverso i canali ufficiali della regione per garantire una costante informazione ai cittadini.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima e code che interessano la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Casilina Appia mentre in esterna si rallenta tra la Roma Teramo e Nomentana sul tratto Urbano della A24 roma-teramo per traffico intenso Ci sono code tra il raccordo è portone in direzione del centro sempre verso il centro auto in coda sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e poi sulla diramazione Roma Nord ma qui per lavori in corso incolonnamenti per chi viaggia verso la capitale supera il casello di Castelnuovo di Porto ci spostiamo sul.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di ... romadailynews.it Dalla Regione Lazio 4 milioni per lo sviluppo dell'Etruria meridionale(ANSA) - ROMA, 21 APR - Via libera dalla Regione Lazio?al rifinanziamento del Piano straordinario di?sviluppo dell'Etruria meridionale. Si tratta di una legge?che riguarda 22 comuni dell'area, i cui s ... msn.com MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook