Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del mattino, alle 7:25, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disagi, mantenendo gli utenti aggiornati sulle condizioni delle strade e delle arterie principali. La comunicazione viene diffusa attraverso i canali ufficiali della regione per garantire una costante informazione ai cittadini.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima e code che interessano la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Casilina Appia mentre in esterna si rallenta tra la Roma Teramo e Nomentana sul tratto Urbano della A24 roma-teramo per traffico intenso Ci sono code tra il raccordo è portone in direzione del centro sempre verso il centro auto in coda sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e poi sulla diramazione Roma Nord ma qui per lavori in corso incolonnamenti per chi viaggia verso la capitale supera il casello di Castelnuovo di Porto ci spostiamo sul.🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 22 04 2026 ore 07 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 07:25

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioDalla Regione Lazio 4 milioni per lo sviluppo dell'Etruria meridionale(ANSA) - ROMA, 21 APR - Via libera dalla Regione Lazio?al rifinanziamento del Piano straordinario di?sviluppo dell'Etruria meridionale. Si tratta di una legge?che riguarda 22 comuni dell'area, i cui s ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.