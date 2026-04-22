Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 22 aprile 2026, sono stati diffusi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulla rete stradale regionale. I dettagli sono disponibili per chi desidera monitorare gli spostamenti e pianificare gli itinerari in modo più preciso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare stato da poco rimosso un veicolo in fiamme in carreggiata interna nei pressi dell'uscita per la Cassia permangono ripercussioni al traffico con incolonnamento in Terna a partire dallo svincolo per Boccea è in carreggiata opposta dalla Salaria fino alla Cassia proseguendo in interna code per traffico tra Prenestina e Appia anche in esterna qui a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana verso lo stesso raccordo incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra la Colombo e via del Cappellaccio è sulla Flaminia a partire.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 19:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare Sono in corso operazioni di rimozione di ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook