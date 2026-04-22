Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del mattino di oggi, alle 8:40, è stata diffusa la situazione sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato aggiornamenti sulla circolazione e eventuali criticità lungo le principali arterie della regione. Le informazioni sono state rese note per informare gli utenti sulle condizioni del traffico nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra le uccide Laurentina e Tuscolana mentre gli interna auto in coda tra la diramazione Roma nord e Bufalotta è più avanti tra la diramazione Roma sud e Appia sul tratto Urbano della A24 ancora code tra il raccordo anulare via del Portonaccio in direzione della tangenziale passiamo sulla Roma Fiumicino auto in coda per traffico intenso tra il raccordo è il ponte della Magliana in direzione dell'EUR sempre in strada verso Roma auto in coda sulla via....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo ... romadailynews.it Dalla Regione Lazio 4 milioni per lo sviluppo dell'Etruria meridionale(ANSA) - ROMA, 21 APR - Via libera dalla Regione Lazio?al rifinanziamento del Piano straordinario di?sviluppo dell'Etruria meridionale. Si tratta di una legge?che riguarda 22 comuni dell'area, i cui s ... msn.com MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook