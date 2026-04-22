Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 22 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce notizie in tempo reale riguardanti eventuali disagi, chiusure o variazioni nelle modalità di spostamento. Queste informazioni sono accessibili tramite il sistema di comunicazione di Astral, volto a tenere aggiornati gli utenti sui principali mutamenti del traffico locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare Sono in corso operazioni di rimozione di un veicolo in fiamme al momento è chiuso il tratto tra l'uscita per la Cassia è l'uscita per la Cassia degli In entrambe le direzioni inevitabili le ripercussioni al traffico con incolonnamento in interna a partire dallo svincolo per Boccea è in carreggiata opposta dalla malaria fino alla Cassia proseguendo in interna code per traffico tra Prenestina e Appia code per traffico anche in esterna qui a partire dalla Pontina fino al Ascolana verso lo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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