Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 22 aprile 2026, la regione Lazio ha diffuso nuovi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma tramite Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in città. L'azienda che gestisce il sistema di informazione ha comunicato le ultime novità sulla situazione delle strade e delle arterie principali della capitale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare Sono in corso operazioni di rimozione di un veicolo in fiamme al momento è chiuso il tratto tra l'uscita per la Cassia è l'uscita per la Cassia Veientana fin editabili le ripercussioni al traffico con incolonnamento a partire dallo svincolo per Selva Candida proseguendo in interna code per traffico tra Nomentana e La Rustica è più avanti tra Casilina e Appia ci spostiamo poi in esterna dove si procede a rilento con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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