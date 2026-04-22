Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 22 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni stradali. Le notizie riguardano principalmente eventuali incidenti, lavori in corso o rallentamenti che interessano le principali arterie della regione. Gli aggiornamenti sono disponibili attraverso il portale e i canali ufficiali del servizio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in transito sulla carreggiata interna del raccordo anulare a causa della presenza di un veicolo in fiamme il traffico è bloccato a partire dall'uscita per via Trionfale fino allo svincolo per La Cassia Veientana proseguendo in interna code per traffico tra Nomentana e La Rustica è più avanti tra Tuscolana e Appia un po' in esterna dove si procede a rilento con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in transito sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook