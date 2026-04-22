Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 22 aprile 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi, incidenti o lavori in corso che possono influenzare il traffico nella regione. Gli automobilisti e i pendolari possono consultare le ultime notizie attraverso il sistema di aggiornamento per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli segnalato un incidente tra il nodo per la A24 roma-teramo il video per Roma Sud in direzione Napoli incidente che al momento non crea problemi alla circolazione raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza circolazione che è sostenuta sul Raccordo Anulare al momento ci sono code a tratti in the reggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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