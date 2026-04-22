Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 22 aprile 2026, Astral ha aggiornato le informazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce dati in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. Sono stati comunicati eventuali disagi o variazioni sul traffico che interessano le principali arterie della regione. L'aggiornamento si concentra sui cambiamenti più recenti nel flusso veicolare.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare raccomandiamo la dovuta prudenza sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia qui per traffico a partire da Corso Francia e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina a fino alla Tuscolana in interna tra Cassia bis Salaria passiamo ai cantieri notturni sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di stasera e fino...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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