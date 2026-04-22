Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25

Il 22 aprile 2026 alle 15:25, sono stati forniti aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale della zona. Le notizie vengono trasmesse tramite il canale dedicato, permettendo ai cittadini di ricevere dati aggiornati per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio laurelia segnalata presenza di persone su strada nei pressi dell'uscita di maccarese-fregene raccomandiamo la dovuta Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Colombo fino alla Tuscolana verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara in chiusura i cantieri notturni sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani 23 aprile sarà chiuso per lavori tratto autostradale tra Santa Severa e Civitavecchia...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima e code che interessano la carreggiata... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio laurelia segnalata presenza di persone su strada nei pressi dell'uscita di maccarese-fregene ... romadailynews.it Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook