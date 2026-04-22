Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 22 aprile 2026, l'informazione sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce notizie in tempo reale riguardanti le condizioni delle strade e eventuali disagi o incidenti che potrebbero influenzare il traffico locale. L’aggiornamento si inserisce in un servizio continuo dedicato a monitorare la mobilità nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata della capitale rimosso il cantiere sulla diramazione Roma nord è risolto l'incidente sulla via Tiberina dove la circolazione è tornata regolare tutto in direzione del centro regolare anche il traffico sul Grande Raccordo Anulare Dove sono presenti solo dei rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dello svincolo Appia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ce lo fa la Sara più tardi e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260422filecf2b76c0-73c2-4e37-b8d6-a3a40406398cviabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, 'venerdì tavolo interregionale su crisi automotive'(ANSA) - ROMA, 08 APR - Per affrontare la crisi dell'automotive, il Lazio sta lavorando insieme alle altre Regioni per fare un fronte unico nazionale. A margine della riunione con i sindacati sulla ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook