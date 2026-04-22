Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 22 aprile 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e ai possibili disagi, per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti. L’aggiornamento riguarda il traffico e eventuali criticità presenti nel territorio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata della capitale rimosso il cantiere sulla diramazione Roma nord è risolto l'incidente sulla via Tiberina dove la circolazione è tornata regolare tutto in direzione del centro regolare anche il traffico sul Grande Raccordo Anulare Dove sono presenti solo dei rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dello svincolo Appia fin chiusura allerta meteo gialla per tutta la mattinata di oggi Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo ... romadailynews.it Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook