Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 22 aprile 2026, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce aggiornamenti sui flussi di traffico, eventuali incidenti e lavori in corso che potrebbero influenzare gli spostamenti dei cittadini. La piattaforma monitora costantemente le condizioni stradali per informare gli utenti e favorire una mobilità più efficiente.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata della capitale rimosso il cantiere sulla diramazione Roma nord è risolto l'incidente sulla via Tiberina dove la circolazione è tornata regolare tutto in direzione del centro regolare anche il traffico sul Grande Raccordo Anulare Dove sono presenti solo dei rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dello svincolo Appia segnalato un incidente sul tratto Urbano della A24 che crea coda all'altezza di via di Portonaccio in direzione della tangenziale poi Disagi con code per traffico intenso sulla via.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook