Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 22 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni utili per gli automobilisti che si spostano nella regione. La comunicazione si concentra sui dati più recenti disponibili per permettere una pianificazione dei viaggi più consapevole.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio e collaborazione con la regione Lazio in apertura su un incidente che crea lunghi incolonnamenti sulla via Tiberina da via della Torretta Flaminia fino al bivio con la via Flaminia in direzione di quest'ultima sempre disagi nel quadrante nord della capitale sulla di formazione Roma nord incolonnamenti per chi viaggia in direzione della capitale superato il casello di Castelnuovo di Porto Ma qui per lavori in corso possiamo ci sul grande raccordo anulare coda in carreggiata interna tra linea ovviamente in esterna si rallenta tra la Roma Teramo e.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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