Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 di oggi, 22 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico, con dettagli sulle eventuali deviazioni o rallentamenti lungo le principali arterie. La comunicazione mira a tenere gli automobilisti informati e a facilitare gli spostamenti quotidiani nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio e collaborazione con la regione Lazio in apertura su un incidente che crea lunghi incolonnamenti sulla via Tiberina da via della Torretta Flaminia fino al bivio con la via Flaminia in direzione di quest'ultima sempre disagi nel quadrante nord della capitale sulla di formazione Roma nord incolonnamenti per chi viaggia in direzione della capitale superato il casello di Castelnuovo di Porto Ma qui per lavori in corso possiamo ci sul grande raccordo anulare coda in carreggiata interna tra linea ovviamente in esterna si rallenta tra la Roma Teramo e.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook