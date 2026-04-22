Via i tetti alla Montelungo inizia la ‘Fase 2’ con l’appalto per la ricostruzione

È pronto a partire il progetto di ricostruzione delle ex caserme di Montelungo, con l’avvio dell’appalto che segna l’inizio della cosiddetta ‘Fase 2’. La riqualificazione coinvolge principalmente la demolizione dei tetti e la ricostruzione degli edifici, nel rispetto delle procedure previste. L’intervento interessa l’area di Bergamo e riguarda la sistemazione degli immobili precedentemente dismessi.

Bergamo. Si avvicina l’inizio della ‘Fase 2’ dell’operazione Montelungo, la ricostruzione degli edifici delle ex caserme. Sono infatti in via di conclusione le opere di consolidamento dei fabbricati, situati tra il parco Suardi e le Muraine. Dopo aver montato i ponteggi, gli operai della Nikolli Srl – l’impresa di Fara Gera d’Adda aggiudicataria dell’appalto per bonifica e demolizioni – hanno iniziato i lavori di smantellamento delle coperture degli edifici. Dopo la posa della prima pietra a luglio, il cantiere si è aperto lo scorso novembre dopo anni di attesa. Sull’area di 25 mila quadrati sorgerà il nuovo campus universitario dell’ Università di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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