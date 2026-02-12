Montelungo montata la gru per consolidare le facciate | In primavera si inizia a costruire

A Bergamo, le gru dei cantieri di Montelungo e della Gamec si ergono tra il parco Suardi e le Muraine. Questa mattina, è stata montata una nuova gru su Montelungo per consolidare le facciate degli edifici. I lavori continuano senza sosta, e si prevede che in primavera si comincerà a costruire. La zona resta molto trafficata, tra passanti e operai che si muovono tra le macchine.

Bergamo. Incastonate tra il parco Suardi e le Muraine, le gru dei cantieri della Montelungo e della Gamec si osservano a vicenda nel via vai di una delle aree più trafficate della città. Quelle che stavano contribendo alla realizzazione della nuova sede del museo sono ferme ormai da qualche mese; all'ex caserma, invece, l'imponente macchinario per sollevare carichi è stato montato nei giorni scorsi per supportare gli operai nelle opere di consolidamento dei fabbricati abbandonati dal 1998. Dopo l'istituzionale posa della prima pietra a luglio, il cantiere si è aperto lo scorso 12 novembre dopo anni di attesa.

