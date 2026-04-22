Veterinari al recupero | il PAV di San Giorgio riapre nel weekend

Dal primo maggio 2026, il Presidio Ambulatoriale Veterinario di San Giorgio del Sannio tornerà ad aprire nel weekend. L’orario sarà esteso, con attività tutto il sabato e solo la mattina della domenica. La struttura, chiusa in passato, riprenderà così il servizio durante i fine settimana, offrendo assistenza veterinaria anche nei giorni di riposo. La riapertura interessa sia le attività diurne che eventuali emergenze.

A partire dal primo maggio 2026, il Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) di San Giorgio del Sannio riprenderà le attività durante i fine settimana, con un’apertura estesa per l’intera giornata del sabato e per la mattina della domenica. La decisione, formalizzata dall’ASL di Benevento tramite una delibera emessa il 21 aprile, segna un netto cambiamento rispetto alle restrizioni organizzative imposte nei mesi precedenti e annulla la precedente procedura di selezione per la direzione sanitaria della struttura. Dalla gestione razale delle risorse al ripristino del servizio nel weekend. Il nuovo assetto operativo dell’ambulatorio di San.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veterinari al recupero: il PAV di San Giorgio riapre nel weekend Notizie correlate Castello di San Giorgio: riapre il 6 aprile, stagione 2026Il maniero di San Giorgio Monferrato torna a ospitare visitatori con l’apertura ufficiale della stagione 2026, fissata per lunedì 6 aprile alle ore... Bastione di San Giorgio. Affidati i lavori di recuperoSono stati affidati i lavori di restauro e recupero del Bastione di San Giorgio, che diventerà una nuova porta di accesso al futuro Parco della...