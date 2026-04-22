Veterinari al recupero | il PAV di San Giorgio riapre nel weekend

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo maggio 2026, il Presidio Ambulatoriale Veterinario di San Giorgio del Sannio tornerà ad aprire nel weekend. L’orario sarà esteso, con attività tutto il sabato e solo la mattina della domenica. La struttura, chiusa in passato, riprenderà così il servizio durante i fine settimana, offrendo assistenza veterinaria anche nei giorni di riposo. La riapertura interessa sia le attività diurne che eventuali emergenze.

A partire dal primo maggio 2026, il Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) di San Giorgio del Sannio riprenderà le attività durante i fine settimana, con un’apertura estesa per l’intera giornata del sabato e per la mattina della domenica. La decisione, formalizzata dall’ASL di Benevento tramite una delibera emessa il 21 aprile, segna un netto cambiamento rispetto alle restrizioni organizzative imposte nei mesi precedenti e annulla la precedente procedura di selezione per la direzione sanitaria della struttura. Dalla gestione razale delle risorse al ripristino del servizio nel weekend. Il nuovo assetto operativo dell’ambulatorio di San.🔗 Leggi su Ameve.eu

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