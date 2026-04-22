Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. Un aereo è stato preparato per il loro trasferimento in Italia. La notizia è stata comunicata dalle autorità italiane e venezuelane. I due cittadini italiani erano stati precedentemente trattenuti in Venezuela, ma ora sono liberi di lasciare il paese.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono finalmente al sicuro presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. Il Governo italiano ha confermato il successo dell’operazione di liberazione dei due connazionali, i quali sono stati messi in condizione di rientrare in patria grazie al decollo di un velivolo partito da Roma. La risoluzione della vicenda si è giunta dopo una fase di dialogo serrato tra le autorità italiane e quelle locali. Il Presidente Rodriguez ha fornito un supporto fondamentale durante gli ultimi giorni, permettendo una collaborazione costruttiva che ha portato alla conclusione positiva della missione diplomatica. Dal lato italiano, l’azione è stata sostenuta da diverse istituzioni e figure che hanno lavorato con discrezione e costante impegno per garantire l’incolumità dei cittadini coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela: liberati Trentini e Burlò, l’aereo per l’Italia è pronto

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