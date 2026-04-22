Da aprile 24 a 26, si svolge la rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia”. Durante gli eventi, vengono proposti piatti come sfogliatella, braciola al ragù, pizza chiena e tatiello. L’iniziativa si svolge in diverse location della città e prevede degustazioni e incontri dedicati alla tradizione culinaria locale. La manifestazione intende promuovere le specialità gastronomiche della zona e coinvolgere residenti e visitatori.

Prosegue la rassegna "Vedi Napoli e poi Mangia". Sfogliatella, braciola al ragù, pizza chiena e tatiello le pietanze protagoniste dei prossimi appuntamenti. Prosegue con successo la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su eventbrite. Venerdì 24 aprile, alle 11:00, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano, appuntamento con “La sfogliatella.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 24 al 26 aprile

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