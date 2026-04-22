Valerio Mastandrea diventa Migliore lo spettacolo di Torre chiude la stagione del Golden

L’attore Valerio Mastandrea ha portato in scena lo spettacolo “Migliore” durante la chiusura della stagione teatrale del Golden a Torre. Lo spettacolo è tratto da un’opera scritta da Mattia Torre, deceduto recentemente. Mastandrea ha interpretato il ruolo principale, portando sul palco una rappresentazione che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico presente. La produzione si è svolta in un teatro affollato, con repliche che sono state molto apprezzate.

Un protagonista d’eccezione per un testo che è un pugno nello stomaco. Valerio Mastandrea porta in scena “Migliore”, capolavoro del compianto Mattia Torre. La storia di un uomo che, dopo un incidente, perde il filtro della buona educazione e scopre che essere cinici, spietati e “peggiori” è la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Valerio Mastandrea in scena al Morlacchi con "Migliore"Valerio Mastandrea torna a Perugia e porta in scena al teatro Morlacchi "Migliore", monologo teatrale di Mattia Torre scritto tra il 2004 e il 2005... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valerio Mastandrea diventa Migliore, lo spettacolo di Torre chiude la stagione del Golden; Sono terminate le riprese de IL SOPRAVVISSUTO di Claudio Cupellini con Valerio Mastandrea, Cesare Hary, Diego Ribon; Non devi lavorare: la violenza economica che molte donne non riconoscono (e che potrebbe diventare reato) - fem; LIFF: Valerio Mastrandrea a Leuca. La parabola dell’uomo cattivo. Valerio Mastandrea è ’Migliore’’Migliore’ è uno spettacolo a cui ho ormai dato tutto quello che potevo dare. E che comunque mi darà ancora tanto. Ne era convinto Valerio Mastandrea al debutto, qualche anno fa, del testo scritto e ... lanazione.it Valerio Mastandrea diventa Migliore, un uomo specchio dei nostri tempiAlfredo Beaumont è un uomo qualunque che più qualunque non si potrebbe. Il vessato per antonomasia: dai datori di lavoro, dalla famiglia, dalle donne. Impiegato in un call center per clientela ... milano.repubblica.it Non sempre ciò che è giusto è anche facile. Cinque secondi, con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi, è ora disponibile su CHILI. - facebook.com facebook