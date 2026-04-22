Dopo la registrazione di una recente puntata, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno pubblicato sui social la loro prima foto insieme come coppia. La coppia ha deciso di condividere questo scatto ufficiale con i loro follower, confermando così la loro relazione anche online. La foto ha attirato l’attenzione dei fan e dei media che seguono da vicino le vicende del programma televisivo.

Colpo di scena dopo la registrazione: Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa escono allo scoperto anche online, condividendo sui social la loro prima foto ufficiale come coppia. Nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne di martedì 21 aprile, è arrivata una nuova svolta nel Trono Over: Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno deciso di lasciare il programma insieme, pronti a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. La nascita della conoscenza tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa Fin dai primi incontri nel parterre del Trono Over, tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa è scattata una forte attrazione. Un'intesa immediata che ha acceso le speranze di una possibile relazione, spingendo i due a frequentarsi anche fuori dallo studio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano pubblicano la prima foto di coppia

Uomini e Donne, Trono Over - Elisabetta e Sebastiano abbandonano il programma separati

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