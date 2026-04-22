Unicusano Avellino Basket | Al via la prevendita per il match contro Liofilchem Roseto
È partita la prevendita online per il prossimo incontro di campionato dell’Unicusano Avellino Basket, che si terrà domenica 26 aprile alle ore 18. I tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo per assistere alla partita contro Liofilchem Roseto. La vendita dei tagliandi rimarrà aperta fino al giorno dell’evento o fino a esaurimento dei posti disponibili. La partita si svolgerà presso il palazzetto della città.
L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 26 aprile alle ore 18.00 contro la Liofilchem Roseto, incontro valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.Come e dove acquistare i bigliettiI ticket potranno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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