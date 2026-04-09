Unicusano Avellino Basket | Prevendita aperta per il match decisivo contro Ruvo di Puglia

Da avellinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata la vendita dei biglietti online per la partita tra la squadra di casa e la squadra ospite, prevista per domenica 12 aprile alle ore 18. La prevendita permette di acquistare i tagliandi prima dell'evento e rimarrà aperta fino al giorno della gara. La partita si svolgerà in un impianto sportivo situato in provincia di Avellino.

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 12 aprile alle ore 18.00 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket possono essere acquistati da oggi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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