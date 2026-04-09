Unicusano Avellino Basket | Prevendita aperta per il match decisivo contro Ruvo di Puglia

È stata avviata la vendita dei biglietti online per la partita tra la squadra di casa e la squadra ospite, prevista per domenica 12 aprile alle ore 18. La prevendita permette di acquistare i tagliandi prima dell'evento e rimarrà aperta fino al giorno della gara. La partita si svolgerà in un impianto sportivo situato in provincia di Avellino.

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 12 aprile alle ore 18.00 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket possono essere acquistati da oggi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Unicusano Avellino Basket-UEB Gesteco Cividale, via alla prevendita dei biglietti Leggi anche: Unicusano Avellino Basket-Ferraroni Ju.Vi. Cremona: scatta la prevendita Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket, infortunio Dell’Agnello: situazione e aggiornamenti; Unicusano Avellino Basket - UEB Gesteco Cividale al via la prevendita, 200 biglietti in omaggio; L’Unicusano Avellino Basket pronta al riscatto con Ferraroni Ju.Vi. Cremona: scatta la prevendita; L'Unicusano Avellino Basket sbanca il Taliercio e torna al successo. Tappa mestrina per l’Unicusano Avellino Basket: alle 20.30 in campo contro la GeminiInsidiosa trasferta infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, i biancoverdi alla trentacinquesima uscita di questo campionato scenderanno in campo alle 20.30 al Taliercio di Venezia, per affro ... irpinianews.it L’Unicusano Avellino Basket pronta al riscatto con Ferraroni Ju.Vi. Cremona: scatta la prevenditaL’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma sabato 4 aprile alle ore 20.00 contro la Ferraroni Ju.Vi. Cremona, incontro valido per la trentaquattre ... atripaldanews.it Unicusano Avellino Basket ritrova il successo: sconfitta la Gemini Mestre @Sportando x.com Colpo pesantissimo dell’Unicusano Avellino Basket che espugna il Taliercio battendo la Gemini Mestre 83-85. Nonostante le assenze di Dell’Agnello e Grande, la squadra di coach Di Carlo interrompe la striscia negativa di tre sconfitte. Una vittoria di car - facebook.com facebook