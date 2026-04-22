' Una sera a Piazza Trento'

Nella serata di piazza Trento si svolgerà l’ultimo evento della stagione presso l’hotel NH Catania Centro, uno degli alberghi più noti della catena NH in Italia. L’appuntamento segna la chiusura di una serie di manifestazioni che si sono svolte nel corso dei mesi, coinvolgendo ospiti e partecipanti locali. La serata prevede diverse attività e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo.

In programmazione l'ultimo evento della stagione in NH Catania Centro, uno degli Hotel di punta della catena NH in Italia. L'NH Catania Centro e' situato nel cuore della città di Catania, a metà strada tra il centro storico e le vie dello shopping. La sua fantastica posizione lo rende perfetto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it La terza puntata di TUTTI IN CAMPO il Talk di Sudpress dal Centro Eventi WinCity di piazza Trento Notizie correlate Leggi anche: I cittadini alzano bandiera bianca sulla nuova piazza Trento e Trieste Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Risse e la gang dei cani senza guinzaglio, ma per il prefetto non serve il presidio fisso. La rabbia dei residenti; La troupe di Fuori dal coro aggredita in piazza Dante a Trento; Incidente al raduno in piazza Fiera, perde il controllo della moto durante un’impennata e colpisce una coppia; Criminalità in piazza Dante, Fuori dal coro scatena le polemiche in città. Faro su Piazza Trento e Trieste. Il comitato raccoglie 360 firme per chiedere un presidio fissoDopo il no del prefetto, i cittadini in protesta hanno proposto una petizione. Chiedono interventi urgenti e un giro di vite sui locali che portano disturbo e degrado. ilgiorno.it Bogliasco, crolla una falesia sotto piazza Trento e TriesteBogliasco – Un rombo improvviso e un pezzo di falesia, in una delle piazze di giorno più frequentate della città, che precipita verso il mare. Non risultano vittime, ma i momenti vissuti ieri sera a ... ilsecoloxix.it Buongiorno. Sapete se oggi c è il mercato in piazza Trento e Trieste o se è stato rimandato - facebook.com facebook