Una lettera da parte di papa Leone XIV indirizzata alla signora lughese Vanda Cucconi, ospite della comunità alloggio Silvagni di Voltana, in risposta alla sua poesia ’ Il potere delle lacrime ’. A consegnarla è stato il vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti, che lunedì scorso ha presieduto la celebrazione di una messa nella struttura. Cucconi è già autrice nel 2023 di una composizione inviata a papa Francesco, che le aveva risposto con una lettera ufficiale della Segreteria di Stato. Anche questa volta ha voluto condividere un proprio scritto, ricevendo anche in questa occasione un segno di vicinanza spirituale. La nuova risposta,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una poesia per papa Leone XIV: "Vivamente grato per il gesto"

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Temi più discussi: Una poesia per papa Leone XIV: Vivamente grato per il gesto; Voltana, scrive una poesia a papa Leone XIV. E il pontefice le risponde; Noi costruttori di pace siamo con te papa Leone!; Il Papa tra i malati di Malabo: qui tante poesie nascoste, Dio ci ama come siamo.

Una poesia per papa Leone XIV: Vivamente grato per il gestoLa lughese Vanda Cucconi aveva inviato al Pontefice il suo componimento ’Il potere delle lacrime’. Il vescovo Giovanni Mosciatti le ha consegnato la risposta arrivata dalla Segreteria di Stato. ilrestodelcarlino.it

Voltana: lettera di Papa Leone XIV per la poesia di Vanda Cucconi consegnata dal vescovoLunedì 20 aprile, alla comunità alloggio Silvagni di Voltana, il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti ha presieduto la celebrazione di una Messa nel corso della quale è stata consegnata una lettera ind ... ravennawebtv.it

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