Una casa pop nel cuore di Milano | dentro l' installazione di Miss Chiquita per il Fuorisalone orari e come vederla gratis

Durante la Milano Design Week, un’installazione dedicata alla mascotte di un noto marchio di frutta ha aperto le sue porte in via San Marco 22. L’evento permette di visitare gratuitamente uno spazio espositivo all’interno di una casa pop, creato appositamente per l’occasione. La mostra si inserisce tra le iniziative della settimana del design, offrendo un’occasione di visibilità alla figura simbolo del marchio.

In occasione della Milano design week, Chiquita ha aperto uno spazio espositivo in via San Marco 22 dedicato alla sua storica mascotte. Si chiama Miss Chiquita House e per il terzo anno consecutivo rappresenta la partecipazione del marchio di banane alla Settimana del design milanese.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Milano Design Week: è stata inaugurata la Miss Chiquita House x.com