Un Posto al Sole spoiler 22 aprile 2026 | Maurizio vuole chiamare Manuela e raccontarle la verità

Mercoledì 22 aprile 2026, va in onda un nuovo episodio di Un posto al sole, e tra i protagonisti ci sono Maurizio e Manuela. In questa puntata, Maurizio decide di chiamare Manuela per raccontarle una verità importante. Sono molte le domande dei fan riguardo alle vicende che si svolgeranno in questa puntata, e l'attenzione si concentra sulle decisioni del personaggio di Maurizio.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 22 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Cristina non ha voluto avere più niente a che fare con la madre da quando ha scoperto che tradiva Edoardo. Greta proverà a recuperare il loro rapporto ma sarà del tutto inutile. Spoiler Un posto al sole 22 aprile 2026: rivalità accesa tra Ferri e Mori, torna il sereno tra Nunzio e Rossella? Infastidito dalle parole di Ferri al Circolo Mori gli riserverà un colpo basso che farà aumentare la rivalità nata tra loro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 22 aprile 2026: Maurizio vuole chiamare Manuela e raccontarle la verità Notizie correlate Un Posto al Sole, spoiler 20 aprile 2026: Manuela vuole incontrare Maurizio, tra Ornella e Vanni…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 20 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Un Posto al Sole, spoiler 30 marzo 2026: Alberto vuole rivedere Anna, Serena vuole parlare con MaurizioSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 30 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 aprile; Un posto al sole - S30E6932 - Puntata del 21/04/2026 - Video; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: Serena scopre un tragico segreto; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Serena scopre la verità e una coppia rischia di separarsi. Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: Michele è nei guaiLe trame di Un Posto al Sole di giovedì 23 aprile 2026: lo scontro tra Stefano e Roberto mette in difficoltà Saviani. Nuove scoperte sul padre delle gemelle. libero.it Anticipazioni Un Posto al Sole dal 27 al 30 aprile 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 27 al 30 aprile. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Prenota il tuo posto per la simulazione maturità 2026. @fanpiùattivi Studi in Corso 2.0 - facebook.com facebook Pannelli solari fotovoltaici alleati contro il caldo urbano, se installati nel posto giusto È quanto emerge dai dati acquisiti da #Cnr_Ibe durante un volo scientifico effettuato da @regionetoscana su #Lucca e aree rurali circostanti. Scopri di più cnr.it/it/comunicato x.com