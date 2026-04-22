Un episodio comune tra le persone affette da demenza si verifica quando si trovano davanti alla propria cucina e, per la prima volta, non ricordano più come usarla o cosa ci facciano. È in quel momento che il cambiamento diventa evidente anche agli occhi di chi le circonda, segnando un passaggio importante nella progressione della malattia. Questa situazione evidenzia quanto la perdita di memoria possa manifestarsi concretamente nella vita quotidiana.

C’è un momento preciso in cui la demenza diventa visibile agli altri: quando una persona si ferma davanti alla propria cucina, quella che ha vissuto per quarant’anni, e non sa più cosa farci. Non riconosce la caffettiera. Non ricorda dove tiene le tazze. Il mondo familiare diventa un labirinto senza uscita. È da questo istante — intimo, silenzioso e devastante — che un gruppo di ingegneri e neuroscienziati londinesi ha deciso di ripartire per costruire qualcosa di mai visto prima. Occhiali intelligenti contro la perdita di memoria. Si chiamano CrossSense e sembrano, a prima vista, un paio di occhiali dalla montatura nera leggermente più spessa del solito.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un paio di occhiali per non dimenticare chi sei

What Difference Do The Perfect Glasses Make For Men - The Sharp Dressed Gent

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