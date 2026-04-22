Elizabeth Day torna con il suo nuovo romanzo intitolato “Uno di noi”, che prosegue la storia iniziata con “The Party”. La narrazione si concentra su personaggi e situazioni legate a eventi precedenti, offrendo una continuazione della trama. Il libro è stato pubblicato di recente, suscitando l’interesse dei lettori che avevano apprezzato il primo volume. La scrittura della scrittrice mantiene lo stile coinvolgente e diretto di sempre.

Un libro di corsa – Uno di noi. Torna Elizabeth Day con “Uno di noi”, il seguito del libro The Party. Sono passati sette anni da quando Ben e Martin hanno rotto i rapporti. Come nella maggior parte delle storie arriva un giorno in cui le cose cambiano: si tratta del funerale di Fliss, la sorella di Ben. Martin è ancora l’uomo che sbava dietro a Ben oppure è riuscito a crearsi un’identità? RECENSIONI VELOCI.🔗 Leggi su Tpi.it

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Live di Natale: si parla di corsa con tanti ospiti speciali

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